ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'ya Rus askeri uzmanların konuşlandırılmasına ilişkin, "Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde uyarıyoruz" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da bulunan Rus askeri uzmanlar konusunda yazılı açıklama yaparak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

Bolton, açıklamasında, "ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun yönetimde kalabilmek için Rus askeri personelini Venezüella'ya getirmek de dahil yabancı askeri unsurları kullanmaya devam etmesini kınıyor. Maduro bu askeri desteği sadece kendi halkını daha da baskılamak için kullanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik yaptırımlar açısından yapabileceğimiz çok şey var. Yani, Ruslar bunun için bir bedel ödeyecek" diye Bolton, "Venezuela ordusuna, anayasal görevine sahip çıkarak Venezuela halkını koruma görevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'UYARIYORUZ'

Bolton, açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde uyarıyoruz. Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz. ABD olarak Batı yarım küredeki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD'nin Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezüella'ya insani yardım sağlamak için anlaşma yaptığını belirterek, ABD'yi Venezüella'da kaos yaratmakla suçlamıştı.