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Gündem ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor
Gündem

ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:41:00 -
ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor

Sözde Türk milliyetçisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İHH'nın ABD üslerine karşı başlatacağı protesto gösterilerinden rahatsız oldu ve protestoların engellenmesini istedi.

Sözde Türk milliyetçisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İHH'nın ABD üslerine karşı başlatacağı protesto gösterilerinden rahatsız oldu ve protestoların engellenmesini istedi. ABD’nin ve ABD üslerinin avukatlığına soyunan Ümit Özdağ, İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ı da provakatörlükle suçlayarak hedef aldı.
ABD üslerinin savunuculuğuna soyunan Ümit Özdağ, ABD’nin İncirlik ve Kürecik’teki faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla gerçekleştirilecek protestolardan endişe duyduğunu sosyal medya hesabından açıkça ilan etti.
Türkiye’de gerçekleştirilecek protestoları Mavi Marmara olayı karıştıran Özdağ, İHH’yı provokatörlükle suçladı. Her Türk vatandaşının Anayasal hakkı olan protesto hakkının engellenmesini isteyen Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığını da açıklamasına etiketledi. Özdağ, İHH Başkanı Bülent Yıldırım’a izin verilmemesini isteyerek “Bu adama izin vermeyin” dedi.
İHH Başkanı Bülent Yıldırım yaptığı açıklamada, Gideceğiz, illeri gezeceğiz... Cuma günü burdan yola çıkacağız. Allah’ın izniyle. Adapazarına uğrayacağız. Ankaraya uğrayacağız. Basın toplantıları yapacağız. Oradan Konya’ya gideceğiz. Sonra İncirli’ye gideceğiz. Eğer bu ateşkes olmazsa, orada gerekirse duracağız. Ve dünya halklarının hepsini Amerika üslerine karşı yürüteceğiz Allah’ın izniyle. Göreceksiniz. Yunanistan’da yüreyecekler, Başka yerlerde yürüyecekler. Şu tabloda olan her yerde Amerika üsleri bundan sonra halklar tarafından kuşatılacak.” dedi.
Özdağ resmi twitter hesabında Bülent Yıldırım’ın açıklamasını da koyarak şunları söyledi:
“İncirlik ve Kürecik’in faaliyetleri askıya alınmalı. Ancak Marmara gemisi vakıasında Berlin merkezli bu adamın nasıl provokasyon yaptığını en iyi siz biliyorsunuz. Türk devletinin uyarısını ve alternatif önermesini reddederek İsrail saldırısının olacağını bilerek insanları ölüme sürükledi. Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıda “gitme” dendiği halde gitti. Yeni büyük bir provokasyon peşinde. Bu adama izin vermeyin. “

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