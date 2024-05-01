ABD, ülkede bulunan Telekom şirketlerine tam 200 milyon dolar ceza kesildi diyerek kararı duyurdular

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), müşteri konum verilerini izinsiz paylaştığı için telekomünikasyon şirketlerine 200 milyon dolar ceza verecek. Komisyonun açıklamasına göre AT&T'nin cezası 57 milyon dolar, Verizon'ın 47 milyon dolar, T-Mobile'ın 80 milyon dolar ve Sprint'in ise 12 milyon doların üzerinde olacak.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) yaptığı açıklamada, ABD'nin dört büyük kablosuz iletişim operatörüne, müşterilerin gerçek zamanlı konum verilerini rızaları olmadan "yasadışı" olarak paylaşmaları ve satmaları nedeniyle toplamda yaklaşık 200 milyon dolar para cezası vereceğini açıkladı.

ABD Federal İletişim Komisyonu’nun açıklamasına göre AT&T'nin cezası 57 milyon dolar, Verizon'ın 47 milyon dolar, T-Mobile'ın 80 milyon dolar ve Sprint'in ise 12 milyon doların üzerinde olacak.

“ABD’deki telekom operatörleri, müşterilerinin konum verilerini sattı”

ABD Federal İletişim Komisyonu Başkanı Jessica Rosenworcel yaptığı açıklamada “İletişim sağlayıcılarımız hakkımızdaki en hassas bilgilerin bazılarına erişime sahip. Bu taşıyıcılar kendilerine emanet edilen bilgileri korumada başarısız oldu. Burada ellerindeki en hassas verilerden bazılarından bahsediyoruz ki bunlar müşterilerin gerçek zamanlı konum bilgileri, nereye gittiklerini ve kim olduklarını ortaya koyuyor" dedi.

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FCC, soruşturma kolu olan Uygulama Bürosu'nun, dört şirketin müşterilerinin konum verilerine erişimi, üçüncü taraf şirketlere sattığı ve bu şirketlerin de konum verilerini diğer şirketlere yeniden sattığı sonucuna vardığını söyledi. Çoğu müşterinin, verilerinin satışına izin vermek şöyle dursun, verileri için böyle bir pazarın varlığından bile haberi yoktu.

FCC, cep telefonu operatörlerinin yasa gereği "bu tür müşteri bilgilerinin gizliliğini korumaları ve bu tür bilgileri kullanmadan, ifşa etmeden veya erişime izin vermeden önce olumlu, açık müşteri rızası almaları" gerektiğini yazdı.

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