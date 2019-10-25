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ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Moskova ayağa kalktı!

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin, Kaliningrad bölgesinde konuşlu Rus Baltık Filosu'nu hedef alan bir "saldırı simülasyonu" gerçekleştirmesi, Moskova yönetiminin büyük tepkisini çekti.

25 Ekim 2019 Cuma 09:29
ABD uçakları Rusya'yı 'vurdu'... Moskova ayağa kalktı!

Havacılık sitesi The Avionist'in haberine göre İngiltere'nin Fairford Üssü'nden 19 Ekim'de havalanan B-52H, Kaliningrad bölgesi üzerinde uçtu. Uçuş sırasında bölgede bulunan Baltık Filosu'na yönelik "bombardıman simülasyonu" gerçekleştirdi.

ABD uçuşların başladığını açıklamıştı

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 2 adet B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

PlaneRadar adlı uçuş gözlem sitesi de, 19 Ekim'de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım'a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Ruslar bombardıman uçağına önleme yaptığını duyurmuştu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'dan havalanan bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'deki Rus sınırına yaklaşan B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.

Duma yetkilileri, sınır ihlallerine yönelik Washington'dan açıklama talep etti.

Baltık denizi ve Karadeniz'de rusya ile NATO arasında çekişmeye sahne oluyor

ABD ve NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz kıyılarında düzenli olarak gözlem uçuşları gerçekleştiriyor. NATO, 2014'teki Ukrayna krizinden bu yana Romanya ve Polonya'daki yabancı asker sayısını artırma kararı almıştı. Moskova her fırsatta, NATO'nun artan askeri varlığından duyduğu endişeyi dile getiriyor.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:29
  1. ABD
  2. Rusya
  3. simulasyon

YORUM YAZ

  • hadihadi16 sa önce
    yav bu ABD ikinci dünya savaşında Almanya ya karşı savaşmadımı, Ruslar da almanlara karşı savaşmadımı, bunlar neyin tiyatrosunu oynuyor, acaba son 100 yılda ruslar avrupayı şgal etmeye çalışmışmı, yoksa rusların iişi gücü yok ABD yi işgal etmeyemi gidecek, bu masallara çocuklar bile inanmıyor artık, dünyada Rus ABD savaşı yoktur, dünyada şu anda açık olarak yürütülen Batıl ile Müslüman savaşı vardır, Mümin kardeşlerim gözlerinizi açın, bunların hepsi tyatro
  • meyyidmeyyid16 sa önce
    rus ordusu abd den daha üstün diyenler haberi iyi okuyun.rusyanın dibinde abd savaş gemileri var.ama abd nin dibinde rus savaş gemileri yok.bu kadar basit.tek çare islam birliği ve islam ordusu.

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