  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İspanya'da 540 milyon dolarlık SIRTAP İHA siparişi: satın almak istiyor! İmza atacaklar ama cevap bekliyor

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması

İsrail vahşetinin korkunç boyutu açıklandı!

Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş

İBB'den fonlanan Odatv 14-28 Mayıs’ta boyunun ölçüsünü alan Ekrem'i parlatmaya devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 'serbest bırakıldılar' algısına cevap

Özgür Özel, mahalle yanarken villasını korumaya aldıran CHP'li Başkan'ı yeniden aday olarak açıkladı

Al Sani duyurdu! Katar'dan Türkiye ile anlaşma açıklaması

BM'den korkutan Gazze açıklaması! 'İsrail bunu devam ettirirse...'

Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler
Dünya ABD Türkmen bölgesine saldırdı! Şii milis gruptan 5 kişi öldü
Dünya

ABD Türkmen bölgesine saldırdı! Şii milis gruptan 5 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-12-04 06:46:00 -
ABD Türkmen bölgesine saldırdı! Şii milis gruptan 5 kişi öldü

Irak’ta bazı Şii milis yapıların yer aldığı “Irak’ta İslami Direniş” adlı grup, 5 üyesinin ABD saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Irak’ta İslami Direniş tarafından yapılan yazılı açıklamada, gruba bağlı 5 kişinin ABD saldırısında öldürüldüğü ifade edilerek ABD güçleri ülkeden çıkarılana kadar Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarının devam edeceği belirtildi.

ABD’ye ait uçakların Kerkük civarında Şii milis grupların bulunduğu bir mevziye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Uyduma dokunursan bedelini ödersin
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Uyduma dokunursan bedelini ödersin

Gündem

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Uyduma dokunursan bedelini ödersin
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 tonluk bomba gönderdi! ABD'den katil İsrail'e mühimmat desteği!
1 tonluk bomba gönderdi! ABD'den katil İsrail'e mühimmat desteği!

Dünya

1 tonluk bomba gönderdi! ABD'den katil İsrail'e mühimmat desteği!

Çin’den yapay zeka çipi hamlesi! ABD'li firmalara rakip olacaklar
Çin’den yapay zeka çipi hamlesi! ABD'li firmalara rakip olacaklar

Teknoloji

Çin’den yapay zeka çipi hamlesi! ABD'li firmalara rakip olacaklar

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması
Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması

Dünya

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması

ABD’de Müslümanlar Biden'a karşı harekete geçti
ABD’de Müslümanlar Biden'a karşı harekete geçti

Dünya

ABD’de Müslümanlar Biden'a karşı harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23