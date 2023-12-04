ABD Türkmen bölgesine saldırdı! Şii milis gruptan 5 kişi öldü
Irak’ta bazı Şii milis yapıların yer aldığı “Irak’ta İslami Direniş” adlı grup, 5 üyesinin ABD saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Irak’ta İslami Direniş tarafından yapılan yazılı açıklamada, gruba bağlı 5 kişinin ABD saldırısında öldürüldüğü ifade edilerek ABD güçleri ülkeden çıkarılana kadar Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarının devam edeceği belirtildi.
ABD’ye ait uçakların Kerkük civarında Şii milis grupların bulunduğu bir mevziye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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