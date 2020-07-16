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Dünya

ABD, ‘Türkiye’nin elindeki S-400’leri alalım’ demişti! Rusya'dan yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Türkiye'nin elindeki S-400'leri almasının imkansız olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:16:00 -
ABD, ‘Türkiye’nin elindeki S-400’leri alalım’ demişti! Rusya'dan yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerini ABD'ye satmasının imkansız olduğunu söyledi.

Rus basınına demeç veren Gruşko, ABD’li Senatör Whip John Thune’un Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma teklifini değerlendirdi.

Gruşko, Türkiye'nin S-400'leri ABD'ye satma hakkı olup olmadığı sorusuna "Bu imkansız. Her standart sözleşme, son kullanıcıyla ilgili hüküm içerir. Bu tür sistemler, hiçbir zaman yeniden satılabileceği düşüncesiyle tedarik edilmez" dedi.

ABD’li Senatör Whip John Thune, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasına olanak verecek bir değişiklik teklifi sunmuştu.

Düzenleme ile ABD ordusunun füze tedarik bütçesi kullanılarak sistemlerin alınması öngörülüyor.

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Yorumlar

görmek gerçekleri

ruslarda kafayi yediler gerçekten .ya zaten türkiye aldı füzeleri amerikaya verirmi.anlaşma sözleşme 3 ülkeleri kapsamaz amerikalılar boş hayaller içindeler
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