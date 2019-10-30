ABD'den bir küstah karar daha! Yaptırım tasarısı onaylandı
ABD Temsilciler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden karar tasarısının hemen ardından oylanan yaptırım yasa tasarısı da 403 evete karşı 16 hayır ile kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti. Tasarı ayrıca Türk ordusuna ya da Türk savunma sanayisine destek veren Halkbank'a finansal yaptırımlar uygulanmasını istiyor. Yasa tasarısında Türkiye'nin S-400 satın alması nedeniyle uygulanmak istenen CAATSA yaptırımlarının da uygulamaya konulması Başkan Trump'tan talep ediliyor.
Tasarı çok sayıda yaptırım kalemini içeriyor
ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısında, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle, operasyonla bağlantılı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile diğer bağlantılı bakanlara vize verilmemesi ve varlıklarının dondurulması istendi. Ayrıca Türkiye'ye operasyonlar için hizmet ile teknoloji sağlayan ABD vatandaşı olmayan kişilere de vize verilmemesi ve bu kişilerin varlıklarının dondurulması talep edildi.
Halkbank da var
Tasarı ayrıca Türk ordusuna ya da Türk savunma sanayisine destek veren Halkbank'a finansal yaptırımlar uygulanmasını istiyor. Yasa tasarısında Türkiye'nin S-400 satın alması nedeniyle uygulanmak istenen CAATSA yaptırımlarının da uygulamaya konulması Başkan Donald Trump'tan talep ediliyor.
Karar senatoya gidecek
Tasarının en çok tartışılan kısmı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılmasının istenmesi oldu. Tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra şimdi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve burada oylanacak. Oylama için ise bir süre kısıtlaması yok.