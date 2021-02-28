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Dünya ABD Temsilciler Meclisi trilyon dolarlık paketi kabul etti
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi trilyon dolarlık paketi kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse karşı talep ettiği 1.9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 06:17:00 -
ABD Temsilciler Meclisi trilyon dolarlık paketi kabul etti

Temsilciler Meclisinde gece saatlerinde yapılan oylamada 219 vekil tasarıya "evet" oyu verirken 212 vekil ise "hayır" oyu verdi. "Hayır" oyu verenler arasında 2 Demokrat vekil de bulunuyor.

Kabul sonrası söz konusu destek paketi Senatoya gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın masasına gidecek.

Paketin içeriği

Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı.

Ancak önceki gün Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak.

Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratlar da bu yönde bir adıma 'işsizliği artıracağı' gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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