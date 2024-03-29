ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Ankara'da
ABD Temsilciler Meclisi heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi 4 isim Ankara'ya geldi. 4 kişilik heyet, TBMM'deki görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD heyeti, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya gelecek.
Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak. (DHA)
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