ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Ankara'da

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 4 isim Ankara'ya geldi. 4 kişilik heyet, TBMM'deki görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD heyeti, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya gelecek.

Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak. (DHA)

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