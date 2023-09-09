ABD talimat verdi, örgüt kabul etti! Aşiretler, YPG’den istediğini aldı

TAHSİN HAN

Terör örgütü PKK/YPG, Amerika’nın arabulucuğu sayesinde Arap aşiretlerinin isyanını durdurdu... ABD destekli PKK/YPG’nin sözde Genel Komutanı Abdi Şahin, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde, kendilerine karşı direnişe geçen ve 12 gündür çatışan Arap aşiretlerinin liderleri ve üyeleri için af ilan edeceklerini açıkladı. Amerikan basınına konuşan terörist Abdi, bölgedeki durumdan şikayetçi olan Arap aşiretlerinin taleplerini karşılama ve bölgenin yönetiminde yapıldığını söylediği “hataları” düzeltme sözü de verdi.

“Esirleri serbest bırakacağız”

Washington’a 6 maddelik taleplerini ileten Arap aşiretlerinin şartlarını örgüte dayatan ABD’li komutanlar, gereğinin yapılmasını istedi. YPG’nin sözde komutanı Abdi de aşiret liderleriyle görüşerek onların gönüllerini aldı ve taleplerini yerine getireceği sözünü verdi. YPG’nin elebaşı ismi, Reuters’a verdiği mülakatta, aşiret liderleriyle görüştüğünü, YPG’nin çatışmalar sırasında gözaltına aldığı Araplar askerleri ve sivilleri serbest bırakılması talebini yerine getireceklerini söyledi. Terörist Abdi, “Olaylara karışanlar için genel af çıkarma kararımız var. Gözaltındakilerin yarısını zaten serbest bıraktık, geri kalanını da serbest bırakacağız” dedi.

“Sahada hatalar yaptık”

Abdi, Arap aşiretlerinin ileri gelenleri ve Deyrizor’daki diğer temsilcilerle eğitimden ekonomiye ve güvenliğe kadar uzun süredir devam eden şikayetleri ele almak üzere geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğini de söyledi.

Şikayetleri nasıl ele almayı planladığı sorulan Abdi, yerel konseylerin bölgedeki aşiret çeşitliliği açısından yeterince kapsayıcı olmadığını ve bu durumun “eksiklik” olduğunu belirterek, “Boşluklar var ve sahada hatalar yapıldı” dedi.

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Abdi hem vilayeti yöneten sivil konseyi, hem de YPG’nin Arap savaşçılardan oluşan kolu olan Deyrizor Askeri Konseyi’ni “Deyrizor’daki tüm aşiretleri ve bileşenleri temsil edecek” şekilde yeniden yapılandırma sözü verdi.

SDG’nin bölgeden çekilmeyeceğini de söyleyen Abdi, “Tüm eleştirilere açığız, hepsini inceleyeceğiz ve üstesinden geleceğiz” iddiasında bulundu.