ABD, Taliban ile gizlice görüştü

Münübe Yılmaz

Taliban hareketi lideri Molla Birader'in Pakıstan’a yaptığı ziyaret esnasında ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştüğü iddia ediliyor. Taliban'ın daha önce, Molla Birader ile ABD temsilcisinin Pakistan’a düzenlediği eş zamanlı ziyareti tesadüf olarak yorumlamasının ardından bir araya gelen tarafların bir saatten fazla görüştükleri kaydedildi. İslamabad’daki ABD’li yetkililer ve Taliban bu görüşmeyi henüz doğrulamasa da, ABD ve Taliban buluşmasını ortaya atan Amerikan haber ajansı Reuters, Taliban’ın ABD’li yetkili Zalmay Halilzad ile görüşmesini, ismini gizli tutan Pakistanlı eski bir yetkiliden aktardı. Reuters’ın kaynak gösterdiği yetkili “ Pakistan’ın iki tarafın barış görüşmeleri yapması konusunda büyük rol oynadığını söyleyebilirim. Bu barış süreci için çok önemli” açıklamasında bulunurken, Reuters tarafların bugün dahi İslamabad’da olduklarını ve görüşmelere devam ettiklerini iddia ediyor. Donald Trump’ın, Washington ve Afgan isyancılar arasındaki müzakereleri durdurduğunu açıkladıktan sonra, ABD ve Taliban arasındaki görüşmeler askıya alınmıştı.