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Dünya ABD Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyı kınadı
Dünya

ABD Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyı kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 01:23:00 -
ABD Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Husilerin saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "ABD, 27 Şubat günü Husiler tarafından Suudi Arabistan'daki yerleşim yerlerine düzenlen saldırıları şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Price, söz konusu saldırıların sadece Suudi Arabistan'ın güvenliğini değil, Yemen'e yönelik barış ve istikrar girişimlerine de zarar verdiğini ifade etti.

Riyad'ın güvenlik endişelerine cevap vermeye devam edeceklerini kaydeden Price, Husilere bu tür saldırılarına son verme çağrısında bulundu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilerine yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini belirtmişti.

Suudi Arabistan ise Husilerin attığı balistik füzenin imhası sonucu birkaç şarapnel parçasının yerleşim alanlarına düştüğünü ve bir evde hasar meydana geldiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

ABD yönetimi geçen hafta Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkardığını açıklamıştı.

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