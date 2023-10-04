  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi

AK Pati kongre hazırlığı! 10 parti davet edildi

Küresel açlık rakamlarını duyan şoka girdi: Dünya genelinde 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya! İlişkin tespit

İngiltere, Türkiye'nin kapısını çaldı! Flaş karar: Türkiye'den ambalaj satın almak istiyoruz diyerek duyurdu! Milyar dolarlık ihracat!

Pompeii'de kaşifler dünyaya ilanı yaptı! Keşif yapıldı: İlk defa ev ve dükkanlara ait bir evin içinde siyasi slogan bulundu

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı!

PKK/KCK-PYD/YPG'nin istihbarat kurumu SEL'in hedefinde Türkiye var: PKK, örgütle ideolojik bağı olmayan kişileri kullanıyor
Dünya ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi
Dünya

ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 00:22:00 - 2023-10-04 00:24:25
ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürüldü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürüldü.

Aşırı sağ grup darbe vurdu

Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı grupta yer alan Gaetz, ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı. Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu. Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti. McCarthy ise Gaetz'in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den Ermenistan'a destek mesajları: 'Silahlandırmalıyız'
ABD'den Ermenistan'a destek mesajları: 'Silahlandırmalıyız'

Dünya

ABD'den Ermenistan'a destek mesajları: 'Silahlandırmalıyız'

ABD'deki sürücülerin dayanışması gündem oldu!
ABD'deki sürücülerin dayanışması gündem oldu!

Sosyal Medya

ABD'deki sürücülerin dayanışması gündem oldu!

ABD'den terör örgütü PKK mesajı
ABD'den terör örgütü PKK mesajı

Dünya

ABD'den terör örgütü PKK mesajı

UEFA'dan Bitigen'e görev
UEFA'dan Bitigen'e görev

Spor

UEFA'dan Bitigen'e görev

ABD radarının yerini milli AESA radar alınca Avrupa ülkesi panikledi! Türkiye'de orada üstünlüğü eline alabilir
ABD radarının yerini milli AESA radar alınca Avrupa ülkesi panikledi! Türkiye'de orada üstünlüğü eline alabilir

Teknoloji

ABD radarının yerini milli AESA radar alınca Avrupa ülkesi panikledi! Türkiye'de orada üstünlüğü eline alabilir

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Dünya

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi
Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi

Ekonomi

Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar
ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

Dünya

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23