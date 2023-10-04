ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürüldü.

Aşırı sağ grup darbe vurdu

Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı grupta yer alan Gaetz, ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı. Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu. Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti. McCarthy ise Gaetz'in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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