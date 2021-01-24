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Dünya ABD sınırındaki eyalette yanmış 19 ceset bulundu
Dünya

ABD sınırındaki eyalette yanmış 19 ceset bulundu

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 21:16:00 -
ABD sınırındaki eyalette yanmış 19 ceset bulundu

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 ceset bulunduğu bildirildi.

Yetkililer dün ihbar üzerine gittikleri Santa Anita kasabasında yanan 2 araçta, 19 ceset bulunduğunu duyurdu.

Araçlardaki 19 kişinin vurularak öldürüldüğü ve olay yerine sonradan getirildiği değerlendiriliyor.

Organize suç grupları arasında şiddetli anlaşmazlıklara sahne olan Santa Anita'nın uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı için önemli bir geçiş noktası olduğu biliniyor.

Santa Anita yakınlarındaki Ciudad Mier kasabasında da Ocak 2020'de çoğu yanmış 21 ceset bulunmuş, Meksika ordusunun failleri bulmak için başlattığı operasyonlarda 11 kişi öldürülmüştü.

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