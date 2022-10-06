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Dünya ABD Sınır Devriyesi ölüm saçtı
Dünya

ABD Sınır Devriyesi ölüm saçtı

ABD Sınır Devriyesi, Meksika sınırından ABD'ye geçen göçmenlere ateş açtı. Açılan ateşte 1 göçmen yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 02:06:00 -
ABD Sınır Devriyesi ölüm saçtı

Meksika'dan ABD'ye geçen göçmenlerin sayısı artıyor. ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak yollarla sınırdan geçen 2 Meksikalı göçmenin Teksas eyaletindeki El Paso şehri yakınlarında silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Olayda, çevrede su arayan göçmenlerin yanına bir araç yaklaştığı ve şüphelilerin araçtan inerek göçmenlere ateş açtığı öğrenildi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edilirken, 22 yaşındaki Jesus Ivan Martinez tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karnından yaralanan 21 yaşındaki Brenda Casias Carrillo'nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, saldırının ardından araçlarına binerek olay yerinden kaçan şüpheliler, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Saldırganların 60’lı yaşlarda iki kardeş oldukları ve birinin göçmen gözaltı merkezinden emekli gardiyan olduğu tespit edildi. Kasten öldürme suçundan tutuklanan zanlıların 250 bin dolar kefaletle serbest kaldığı belirtildi.

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