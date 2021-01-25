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Dünya ABD SİHA'sı ülkeye zorunlu iniş yaptı! Kabileler alıkoydu
Dünya

ABD SİHA'sı ülkeye zorunlu iniş yaptı! Kabileler alıkoydu

ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), üzerindeki füze ile Nijer'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabilelerce alıkonuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 22:35:00 -
ABD SİHA'sı ülkeye zorunlu iniş yaptı! Kabileler alıkoydu

ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), üzerindeki füze ile Nijer'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabileler tarafından alıkonuldu.

Sosyal medyada, AGM-114 Hellfire füzesinin takılı olduğu MQ-1 tipi ABD SİHA'sının üzerinde oturan Afrikalılara ilişkin görüntüler dolaşıma girince ABD Afrika Komutanlığı (AFRCIOM) konuya açıklık getirdi.

AA muhabirine açıklama yapan AFRICOM sözcüsü Kelly Cahalan, "23 Ocak'ta ABD Afrika Komutanlığına bağılı uzaktan kumandalı bir MQ-1 hava aracı Nijer'in Agadez bölgesine acil iniş yaptı. Araç bölgedeki operasyonlara destek görevi icra ederken mekanik bir arıza ortaya çıktı." dedi.

SİHA'nın arızasına ilişkin inceleme başlatıldığını belirten Cahalan, aracın füzesi ile birlikte teslim alınıp alınmadığına cevap vermekten kaçındı.

Cahalan, güvenlik nedeni ile aracın şu anda alınıp alınmadığını ifade edemeyeceğini belirtti.

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