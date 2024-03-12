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Dünya ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!
Dünya

ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 20:06:00 - 2024-03-12 20:10:13

ABD senatosunda Gazze'deki zulme tepki gösteren gençler, kürsüye çıkan Kirsten Gillibrand'ı protesto etti.

ABD vatandaşlarının yüzde 70'inin Gazze'de ateşkes istediğini haykıran gençler, Gillibrand'a ter döktürdü.

Gazze'ye yönelik skandal sözleri sebebiyle tepki çeken Gillibrand'a gençler, "New York'u temsil ettiğinizi nasıl söyleyebilirsiniz" diye bağırdı.

ABD'li senatör oturumda dakikalarca protesto edildi.

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