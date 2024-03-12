ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!
ABD senatosunda Gazze'deki zulme tepki gösteren gençler, kürsüye çıkan Kirsten Gillibrand'ı protesto etti.
ABD vatandaşlarının yüzde 70'inin Gazze'de ateşkes istediğini haykıran gençler, Gillibrand'a ter döktürdü.
Gazze'ye yönelik skandal sözleri sebebiyle tepki çeken Gillibrand'a gençler, "New York'u temsil ettiğinizi nasıl söyleyebilirsiniz" diye bağırdı.
ABD'li senatör oturumda dakikalarca protesto edildi.
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