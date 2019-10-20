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ABD resmen duyurdu! Nereye gidecekleri belli oldu

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batısında konuşlanacağını açıkladı.

2019-10-20 07:27:00 - 2019-10-20 07:34:55
ABD resmen duyurdu! Nereye gidecekleri belli oldu

Orta Doğu ziyareti için ABD'den ayrılan Savunma Bakanı Mark Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

"Askerler ırak'a gidecek"

Esper, Trump'ın kararıyla Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.

Tam tarih belli değil

Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi.

Esper, bu askerlerin Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

Asker çekme karşılanmıştı

Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi'nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.

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