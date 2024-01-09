ABD savaşa hazırlanıyor: Misilleme senaryoları hazırlandı her an müdahale edebilirler

ABD merkezli Politico dergisi Gazze'de savaşın genişlemesi ihtimaline karşı ABD yönetiminin hazırlık yaptığını yazdı.

Dergiye konuşan konuya dair bilgisi olan dört kaynak arasında üst düzey bir yetkili de var. Kaynaklara göre, ABD'yi bir Orta Doğu savaşına çekme potansiyeli bulunan senaryolar Washington'da konuşuluyor.

Söz konusu kaynaklar, Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldıran Yemenli Husilere karşı misilleme planları hazırlandığını söyledi. Yanı sıra, İran destekli gruplar tarafından Suriye ve Irak'taki ABD askeri üslerine aralıksız devam eden saldırıları tahmin edip engellemenin yolları aranıyor.

Tahran'ın ikna edilmesi denendi

Habere göre, Washington perde arkasında Tahran'ın haftalardır ikna etmeye denedi ancak bu hamle başarısız oldu. İran'ın vekil güçlerinin önümüzdeki günlerde saldırılarını daha da artırması bekleniyor.

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Lübnan, Irak ve İran'daki saldırılar ve patlamaların Biden yönetimindeki bazı isimleri savaşın Gazze sınırlarını aştığına çoktan ikna ettiğini belirten Politico, ABD'nin senaryoyu aylardır engellemeye çalıştığını hatırlattı. Yaklaşan Amerikan seçimlerinde 'ABD toprakları dışındaki savaşlara ne kadar müdahil olmalı?' sorusunun kritik olabileceği yorumunu yapan dergi, mevcut tabloda ABD'nin eninde sonunda savaşa müdahale edeceği korkusunun Washington'a yansımalarını yazdı.

Habere göre, saldırıya uğrayacak muhtemel Amerikan hedefleri ve ABD'nin misilleme senaryoları hazırlandı. Şiddetin tırmanacağı korkusuyla verilen emirler, ABD'nin çatışmaya müdahale etmek zorunda kalacağı korkusunu gösteriyor.

Özellikle Kızıldeniz'i işaret eden Politico, bir ABD'li yetkilinin sözlerine yer verdi: "Bizim görüşümüze göre, en endişe duyulacak şey Husilerin bir gemiyi batırma ihtimali. Sonra ne olur?"