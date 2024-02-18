  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD savaş uçakları Yemen’de 5 noktayı bombaladı
Dünya

ABD savaş uçakları Yemen’de 5 noktayı bombaladı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 20:44:00 -
ABD savaş uçakları Yemen’de 5 noktayı bombaladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenledi.

ABD, Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri vurmaya devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Yemen saatiyle 15.00 ile 20.00 saatleri arasında Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, 3 gemisavar seyir füzesinin, 1 insansız sualtı aracının ve 1 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 23 Ekim’den bu yana Husilere ait ilk insansız sualtı aracının tespit edildiği belirtilerek, “CENTCOM, Yemen’in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde gemisavar seyir füzeleri, insansız su altı aracı ve insansız deniz aracını tespit etti ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.

Kaynak: AA

Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı
Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı

ABD ve kankası, Yemen'i vurdu
ABD ve kankası, Yemen'i vurdu

Dünya

ABD ve kankası, Yemen'i vurdu

Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'den intikam alacaklar
Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'den intikam alacaklar

Dünya

Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'den intikam alacaklar

ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

Dünya

ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!
İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!

Dünya

İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!

ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi
ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi

Dünya

ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi

Yemen'den NATO'ya davet
Yemen'den NATO'ya davet

Dünya

Yemen'den NATO'ya davet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatice Kolçak uyardı: Dolarda para çıkışı alarmı! Dünyayı şaşkına çeviren artış! 2024 tahminini paylaştı
Ekonomi

Hatice Kolçak uyardı: Dolarda para çıkışı alarmı! Dünyayı şaşkına çeviren artış! 2024 tahminini paylaştı

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. ‘O’ yatırım aracını işaret eden Kolçak, piyasalarda kızılca kıyametle..
Daha neler yapacaktınız utanmaz adam! Başörtülüleri üniversiteden atmak yasakçı Rıza’yı kesmemiş
Siyaset

Daha neler yapacaktınız utanmaz adam! Başörtülüleri üniversiteden atmak yasakçı Rıza’yı kesmemiş

28 Şubat sürecinde, “Başörtüsü insan hakkı değildir” diyen eski CHP milletvekili Rıza Türmen, “Bizim fikirlerimiz hiçbir zaman iktidara gele..
Gelen mesaja tıkladı, 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı!
Yerel

Gelen mesaja tıkladı, 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı!

Edirne'nin Doyran Köyü'nde çiftçilik yapan Saadettin K. adlı vatandaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Banka görevlisi gibi tanıt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23