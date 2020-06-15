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Aktüel

ABD savaş uçağı Kuzey Denizi’ne düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 Eagle tipi savaş uçağının Kuzey Denizi’ne düştüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:55:22 -
ABD savaş uçağı Kuzey Denizi’ne düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 Eagle tipi savaş uçağının Kuzey Denizi’ne düştüğü belirtildi.


İngiltere’nin Suffolk kentindeki RAF Lakenheath hava üssünden kalkış yapan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-15 savaş uçağının Kuzey Denizi’ne düştüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, pilotu arama çalışmaları devam ediyor.


Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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