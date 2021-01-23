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Gündem ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti
Gündem

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

ABD Donanması'na ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri ‘USS Donald Cook’ Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 11:35:00 -
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Ege Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması’na bağlı 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri ‘USS Donald Cook’, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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Yorumlar

dur yolcu sen açmısın susuzmusun bile diyemeden gözdağı vere vere sende kim oluyorsun diyerek hizmet verdire verdire geçti gittihallere kaldık yol geçen hanı burası ne olaki dur yolcu levhası.
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