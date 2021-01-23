  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Rusya’nın müdahalesini kınadı
Dünya

ABD Rusya’nın müdahalesini kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda göstericilere ve gazetecilere yönelik uygulanan sert yöntemini kınadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:26:00 -
ABD Rusya’nın müdahalesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bu hafta sonu Rusya'nın birçok kentinde düzenlenen protestolarda, göstericilere ve gazetecilere yönelik başvurulan sert yöntemleri kınıyor." ifadesini kullandı.

Rus hükümetinin, daha önce de çeşitli tehditlerle insanların barışçıl şekilde toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını ellerinden almaya çalıştığını belirten Price şu değerlendirmede bulundu:

"Rus halkının barışçıl şekilde toplanma hakkı ve ifade özgürlüğünü elinden almaya yönelik devam eden çabalar, muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması, protestoculara sert müdahalelerde bulunulması, Rusya'da sivil topluma ve temel özgürlüklere yönelik kısıtlamaların korkunç göstergeleridir."

Price, Rusya'nın sadece anayasa gereği değil bağlı bulunduğu çeşitli sözleşmeler gereği de insan haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek Rusya'ya şu çağrıda bulundu:

"Rus makamlarını küresel haklarını kullandıkları için tutukladıkları herkesi serbest bırakmaya ve Aleksey Navalnıy'ı da ön koşulsuz bir şekilde bir an önce salıvermeye davet ediyoruz. Rusya'yı, Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik uluslararası toplumun soruşturmasına katkı sağlamaya ve kendi topraklarında kimyasal silah kullanmasını açıklamaya çağırıyoruz."

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!
Gündem

Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli binalar için kapsamlı bir çalışma başlattı. Hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin ke..
Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deli Hikmet" karakteri oynayan Erdem Ergüney, "Kurtlar Vadisi’nde şöyle bir şey yapılmıştı. Yaşları 25 ya da 70 ar..
WhatsApp'tan karar veriyorlar! Skandal ortaya çıktı
Ekonomi

WhatsApp'tan karar veriyorlar! Skandal ortaya çıktı

Rekabet Kurumu, Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde toptancıların WhatsApp grupları kurarak günlük fiyat belirledikleri ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay