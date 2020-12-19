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Aktüel ABD, Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatmak için Kongre'yi bilgilendirdi
Aktüel

ABD, Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatmak için Kongre'yi bilgilendirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:00:08 -
ABD, Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatmak için Kongre'yi bilgilendirdi

ANKARA (AA) - ABD’de hükümet, Kongre'ye Rusya’daki 2 konsolosluğunu kapatma niyetini bildirdi.

Associated Press ajansının elde ettiği bilgilere göre, ABD hükümeti, 10 Aralık'ta Rusya’nın Vladivostok kentindeki konsolosluğu tamamen kapatmak ve Yekaterinburg kentindeki konsolosluğunun faaliyetlerini geçici durdurma isteği konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

ABD'nin söz konusu konsolosluklara yönelik bu adımı, Rus hükümetinin 2017'de ülkedeki ABD'li diplomatların sayısını azaltmak istemesi sonucu yapılacak.

- Tek diplomatik temsilcilik, Moskova’daki büyükelçilik

Ne zaman yapılacağı belirtilmeyen kapatma işlemi sonrasında ABD’nin Rusya’daki tek diplomatik temsilciliği Moskova’daki büyükelçiliği olacak.

Rusya daha önce Saint Petersburg’daki ABD Konsolosluğunun kapatılması kararını, 2018’de ABD’nin Seattle’daki Rus Konsolosluğunu kapatılması emrini vermesinin ardından almıştı.

ABD’nin Yekaterinburg ve Vladivostok konsolosluklarında görevli toplam 33 personeli bulunuyor.

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