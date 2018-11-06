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ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rus savaş uçağı tarafından taciz edildiğini iddia etti.

06 Kasım 2018 Salı 01:12
ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

5 Kasım'da Karadeniz'de görev yapan ABD uçağını Rusya baskısıyla karşılaştığı iddia edildi. Pentagon'un yaptığı açıklamada, "Amerikan uçağında türbülans ve titreşime neden olundu" ifadeleri yer aldı.

"Amacımız keşif yapmaktı"

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesinden dolayı bu yaklaşmayı 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağının önünden bir kez daha geçtiğini, bu sırada uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran "ard-yanma" (A/B) özelliğini kullanarak Amerikan uçağında türbülans ve titreşime neden olduğu kaydedildi.

"Uçağımız düşüyordu" mesajı verdiler

Açıklamasında "Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus ordusunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı." değerlendirmesi yapıldı.

Diğer taraftan konuyla ilgili günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının Amerikan uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi.

Pahon, "Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu.Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu." diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 01:12
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