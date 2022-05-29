ABD, Rusya, PKK ve Esed böyle vekili arasa bulamaz! CHP’li Ali Mahir'den Türkiye'ye büyük ihanet!

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Almanya Köln merkezli Artı TV’de Hayko Bağdat’a konuşan CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, skandal ifadelerle Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Suriye’de dökülen kandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutan CHP’li Başarır, terör örgütü PKK/YPG, ABD, Rusya, Esed rejimine toz kondurmadı.

“8 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor” yalanı

Suriye’deki iç savaşı sanki Erdoğan çıkarmış gibi ifadelerde bulunan CHP’li Başarır, Türkiye’de 8 milyon Suriyeli bulunduğu yalanını da ortaya atarak, “Oranın da huzunu kaçırdın, ülkemin de huzurunu kaçırdın. 8 milyon insanı topraklarından ettin.” dedi.

“Dökülen kanların en önemli sebebi Erdoğan’dır” iftirası

Terör örgütü PKK/YPG, ABD, Rusya ve Esed rejiminin döktüğü kanların hesabını sormaktan korkan CHP’li Ali Mahir Başarır, Hatay’ın kaybedilme riskini de barındıran terör koridorunu engelleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırarak, “Bunun en büyük faili Recep Tayyip Erdoğan’dır. O topraklarda dökülen kanların en büyük sebebi kendisidir.” hezeyanında bulundu.

Terör operasyonu öncesi, “Suriye’nin içişlerine karışma” çağrısında bulundu

Suriye’nin içişlerine karışılmamasını isteyen terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarını görmezden gelen ve adeta sözcülüğünü yapan CHP’li Başarır, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göster. Suriye’nin içişlerine karışma. Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına sokma. Her türlü barış için mücadele et.” çağrısında bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK’ya toz kondurmadı

Terör örgütü YPG/PKK’ya toz kondurmayan CHP’li Ali Mahir Başarır, Mehmetçik ile omuz omuza çatışmalara giren Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) da hedef aldı.

CHP’li Başarır, “Özgür Suriye Ordusu ya da IŞİD ya da diğer silahlı örgütler askerimize zarar verdi.” ifadelerinde bulundu. Başarır, terör örgütü PKK/YPG’ye ise toz kondurmadı.

Hayko Bağdat ise DAEŞ ile Türkiye’yi ilişkilendirmeye çalıştı.