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ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye muafiyet getirildi

ABD, Azerbaycan'ın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye taşıyacak projelerde, İranlı şirketlerle iş yapılması konusunda Türkiye'ye muafiyet getirdi.

04 Kasım 2018 Pazar 11:46
ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye muafiyet getirildi

ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım pazartesi günü başlayacak yaptırımlarında Türkiye için ilk muafiyet resmen açıklandı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Şahdeniz havzasındaki doğalgazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak projelerde İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verildi.

Açıklamada bu muafiyetin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak ve Rusya ile İran hükümetlerinden enerji alanında bağımsız strateji izlemelerine yardımcı olmak amacıyla tanındığı belirtildi. Bakanlık yaptırımlarla ilgili daha fazla detayın 5 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

İlk müjdeyi bakan vermişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarında 8 ülkeye muafiye tanıyacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak cuma günü yaptığı açıklamada, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa'ya taşıyacak

TPAO'nun yüzde 19 ortağı olduğu Azeri doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Şahdeniz 2 projesinden Türkiye'ye gaz akışı temmuz ayında başlamıştı. Şahdeniz 2'nin 16 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:46
  1. ABD
  2. İran
  3. Fatih Dönmez
  4. Azerbaycan

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş54 dk önce
    insan kendi ... tc ülkesine ambargo koymaz.
  • yücelyücel1 sa önce
    Lütfetmiş büyüğümüz yeme dese yemek yemeyeceğiz ne ABD imiş be
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