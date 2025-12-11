ABD rekoru kırdı: 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesi onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 3 bin 86 sayfalık 2026 savunma bütçe tasarısını oyladı. Oylamada 312 "evet" oyuna karşılık 112 "hayır" oyu çıktı ve 901 milyar dolarlık rekor bütçe onaylanarak yasalaşma süreci için Senato'ya gönderildi. Tasarının Senato'dan geçmesinin ardından Başkan Donald Trump’ın kısa sürede imzalaması bekleniyor.

RUSYA VE ÇİN’E KARŞI REKABET GÜÇLENDİRİLİYOR

NDAA'nın dikkati çeken başlıkları arasında, ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri rekabet unsurlarını güçlendirecek hükümler yer aldı:

Ukrayna Desteği: Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma yardımı öngörülüyor.

Avrupa'daki Asker Sayısı: Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısını 76 binin altına düşürmesini engelleyen bir bölüm içeriyor.

Çin'e Teknolojik Kısıtlama: Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerini Hazine Bakanlığı'na bildirmeleri zorunlu kılınıyor.

Tayvan ve Filipinler: Tasarı, Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

SEZAR YASASI YÜRÜRLÜKTEN KALKIYOR

Bütçedeki en önemli siyasi kararlardan biri, 2019 yılında yürürlüğe giren ve Suriye'ye ağır yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın (Caesar Act) iptali oldu. Bu düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkacağı anlamına geliyor.

Yasanın kaldırılmasıyla, Suriye'de Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önü açılacak. Yaptırımların kaldırılması, ABD Başkanı'nın 4 yıl boyunca düzenli rapor sunması gibi bazı şartlara bağlandı.

SOYKIRIMCI İSRAİL’E KOŞULSUZ DESTEK

Tasarı, İsrail'e yönelik kapsamlı savunma desteğini sürdürüyor. Buna göre:

Füze Savunma Finansmanı: Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı bütçede yer alıyor.

Üretim Değerlendirmesi: Metinde ABD'nin, "soykırımcı İsrail'in" savunma üretim ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağının sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca 2026 savunma bütçe tasarısı, Irak'a karşı 1991 ve 2002 yıllarında alınan Askeri Güç Kullanma Yetkisi'ni (AUMF) de kaldırıyor.