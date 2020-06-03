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Dünya

ABD polisi, göstericiler karşısında diz çöktü

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:07:00 - 2020-06-03 18:09:26
ABD polisi, göstericiler karşısında diz çöktü

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay meydana geldi.

Polislerin aşırı güç ve şiddet uygulamasıyla hayatını kaybeden George Floyd için adalet isteyen eylemciler ve Oklahoma City polisi dayanışma içerisinde karşılıklı diz çöktü.

Ardından, siyahi bir eylemci ile polis arasında geçen diyalog sarılma ile son buldu.

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