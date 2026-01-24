  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya ABD ordusundan narko-teröristlere infaz: Doğu Pasifik’te kanlı operasyon!
Dünya

ABD ordusundan narko-teröristlere infaz: Doğu Pasifik’te kanlı operasyon!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te terör örgütleri adına uyuşturucu taşıyan bir tekneye askeri saldırı düzenledi; operasyonda 2 narko-terörist öldürüldü.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik hattındaki uyuşturucu trafiğine karşı yürüttüğü "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında kanlı bir baskına imza attı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü olarak tanımlanan yapılar adına kaçakçılık yapan bir tekne hedef alındı.

SOUTHCOM tarafından yapılan resmi açıklamada; "İstihbarat verilerinin teknenin bilinen bir rota üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğrulaması üzerine saldırının gerçekleştiği, olayda 2 narko-teröristin ölü ele geçirildiği" duyuruldu.

FİRARİ TERÖRİST İÇİN SAHİL GÜVENLİK ALARMDA

Saldırı sırasında teknede bulunan üçüncü bir narko-teröristin sağ kurtulduğu ancak kayıplara karıştığı bildirildi.

SOUTHCOM, hayatta kalan bu şahsın yakalanması için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetlerini (USCG) ivedilikle bilgilendirdi ve bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

ABD’nin terörle bağlantılı uyuşturucu ağlarına yönelik askeri müdahale yetkisini kullanması, bölgedeki kaçakçılıkla mücadelede yeni ve sert bir döneme girildiğinin sinyali olarak yorumlandı.

