İletişim Başkanı Duran'dan İsrail’e "Lübnan" muhtırası! "Bölgesel kaosun fitili ateşleniyor!" Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş Bahçeli'den Mescid-i Aksa tepkisi Lübnan’da ölü sayısı 886'ya, yaralı sayısı 2 bin 141'e yükseldi Katil işbaşında İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı! Almanya'dan savaş açıklaması Berlin felç olacak! Havalimanında 2 bin personel greve gidiyor! Lübnan'a yönelik kara harekatı "en güçlü biçimde" kınandı Türkiye'den İsrail'e tepki Şam’da tarihi gün! Büyükelçi Nuh Yılmaz güven mektubunu sundu: Suriye ile yeni sayfa!
ABD ordusu yaralı asker sayısını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik operasyonların başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200’e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, yaralı askerlerin büyük bölümünün görevine geri döndüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların başlangıcından bu yana 200 kadar ABD askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bunlardan 10'unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Hawkins, yaralanan askerlerin 180'inden fazlasının görevine döndüğünü ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Almanya'dan ABD ve İsrail’e "hedef" sorgusu! Wadephul: "Askeri amacınız ne zaman bitecek?"
Almanya'dan ABD ve İsrail’e "hedef" sorgusu! Wadephul: "Askeri amacınız ne zaman bitecek?"

Gündem

Almanya'dan ABD ve İsrail’e "hedef" sorgusu! Wadephul: "Askeri amacınız ne zaman bitecek?"

ABD ve Çin arasında "Fransa molası"! Ticaret savaşında silahlar sustu, tarifeler donduruldu!
ABD ve Çin arasında "Fransa molası"! Ticaret savaşında silahlar sustu, tarifeler donduruldu!

Gündem

ABD ve Çin arasında "Fransa molası"! Ticaret savaşında silahlar sustu, tarifeler donduruldu!

Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!"
Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!"

Gündem

Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!"

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"
İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

Dünya

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"
İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

Dünya

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

