  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binance'e kötü haber! Ortağından olay paylaşım: İngiliz şirket sözleşmeyi feshetti, veda ediyor! Büyük şok

Kasa kasa domatesleri çöpe dökmüşlerdi! Biz inanmadık ama bakın neden dökmüşler

Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber! Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım herkesi üzdü

Gabar'da 2 gün geçiren muhalif isimden olay petrol çıkışı: Bu risk alınmalı

Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!

Yeniden Refahlı Suat Kılıç'tan yerel seçim açıklaması!

Türkiye başladı! Özbekistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Katar ve çok sayıda ülke talip oldu

Komşu Yunanistan’da ortalık karıştı! Eris varyantı alarmı: orada vakalar fırladı! İngiltere'de ve tüm dünyada salgın

İngiltere'ye sessiz sedasız satılan Türk İHA'sı! Yakında tüm dünyada ses getirebilir

Yunan korgeneralden Atina'yı sallayan Türkiye itirafı: Orada hükümet değişse bile Ankara'yı çıkaramazlar
Gündem ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristler ortak tatbikat yaptı
Gündem

ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristler ortak tatbikat yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 09:46:00 - 2023-08-19 09:48:41

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen ABD, hain terör örgütü PKK'yı eğitmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.

Son olarak Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

ABD teröristleri eğitip donatıyor

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca teröristlere helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi de verildi.

Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.

 

2015'ten bu yana eğitiyorlar

Öte yandan ABD Ordusu; 6, 8, 22 ile 25 Ocak'ta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına en az 200'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu göndermişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

Suriye'de çocuğu PKK tarafından kaçırılan anne, kızına kavuşmak istiyor
Suriye'de çocuğu PKK tarafından kaçırılan anne, kızına kavuşmak istiyor

Dünya

Suriye'de çocuğu PKK tarafından kaçırılan anne, kızına kavuşmak istiyor

PKK'nın yeni kaos planı: Akbelen Ormanı
PKK'nın yeni kaos planı: Akbelen Ormanı

Gündem

PKK'nın yeni kaos planı: Akbelen Ormanı

PKK/YPG Afrin'de mazlumların evine saldırdı
PKK/YPG Afrin'de mazlumların evine saldırdı

Gündem

PKK/YPG Afrin'de mazlumların evine saldırdı

Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı
Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

Yaşam

Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

PKK’lı terörist itirafçı oldu! İHA ve SİHA'lar kabus gibi çöktü! Terör örgütü köşeye sıkıştı: Avrupa'ya yöneliyorlar
PKK’lı terörist itirafçı oldu! İHA ve SİHA'lar kabus gibi çöktü! Terör örgütü köşeye sıkıştı: Avrupa'ya yöneliyorlar

Gündem

PKK’lı terörist itirafçı oldu! İHA ve SİHA'lar kabus gibi çöktü! Terör örgütü köşeye sıkıştı: Avrupa'ya yöneliyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23