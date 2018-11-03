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ABD öncülüğündeki koalisyon sivilleri vurdu: 15 ölü! "Uluslararası kurallara uygun bombalarla vurduk"

ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde yer alan Hacin kentine yönelik hava saldırısında 15 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD sivilleri vurduğu saldırılardan sonra skandal bir şekilde 'uluslararası kurallara uygun bombalarla vurduğunu' sözleriyle kendisini savunmuştu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 22:45
ABD öncülüğündeki koalisyon sivilleri vurdu: 15 ölü! "Uluslararası kurallara uygun bombalarla vurduk"

Uluslararası koalisyona ait uçakların Deyrizor’un güneydoğusundaki Hacin kentine yönelik saldırısı sonucunda 15 sivil hayatını kaybetti.

Diğer yandan Suriye devlet televizyonu El İhbariye, olay yerinden muhabirinin aktardığı bilgilere dayandırdığı haberinde saldırının kurbanlarından çoğunun kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

Uluslararası kurallara göre vurmuş

13 ve 29 Ekim tarihlerinde koalisyonun sivilleri vurduğu saldırılarda yasaklı beyaz fosfor kullandığı ileri sürüldüğünde ABD Savunma Bakanlığı Suriye'de hangi mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını, ama bu mühimmatın uluslararası kurallara uygun olduğunu duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 22:45
  1. Deyrizor
  2. ABD Savunma Bakanlığı
  3. ABD
  4. Suriye

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