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Dünya

ABD, o ülkedeki petrolleri ülkeden kaçırdı

Amerika Birleşik Devletleri güçleri, Suriye'deki petrolü 50 tankerden oluşan konvoyla Irak'a taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:55:00 -
ABD, o ülkedeki petrolleri ülkeden kaçırdı

ABD güçlerine ait onlarca konvoy, Suriye'deki petrolü Irak topraklarına götürdü.

Amerikan kuvvetlerine ait Suriye'deki petrol taşıyan 50 tankerden oluşan bir konvoyun dün akşam el Yarubiyye kırsalındaki el Velid geçidi kanalıyla Irak topraklarına doğru yöneldiği belirtildi.

Bölgeye yakın kaynaklar, tankerlerin Amerikan kuvvetlerinin Suriye’nin el Cezire bölgesi ve bir kaç yerinden çaldığı ve gasp ettiği fuel maddesi taşıdığına işaret etti.

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