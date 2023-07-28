ABD, o silahlar için kapımızda kuyruk oldu! "Avrupa’nın en büyüğü" deyip duyurdular

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Türk savunma sanayinin önde gelen üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi’nin başarısına dikkat çekti. Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz’ın “Bugün Avrupa’nın en büyük silah üretim tesisine sahibiz. 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. En büyük alıcılarımızdan biri de dünyanın en rekabetçi pazarı durumundaki ABD” ifadelerine köşesinde yer veren Çelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Son yıllarda Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’da katıldığım toplantılarda bana sorulan ortak sorulardan biri Türkiye’nin savunma alanındaki atılımları oldu. Nitekim Türkiye’nin savunma alanındaki zirve buluşması niteliğindeki IDEF’23 fuarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belli kategorilerde çok daha ileri gitmeye dönük hedeflere işaret etti. (…) 143 yıllık kuruluş Sarsılmaz, IDEF’in hemen öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen yerli “SAR- 556 hafif makineli tüfek ile “25 mm kara topu”nu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. CNN Türk’teki programımda da altını çizmiştim. Sarsılmaz, Türkiye için hayati önemdeki ATAK helikopterlerin önündeki döner namlulu silahın da üreticisi durumunda. Milli ATAK helikopterlerinde artık ABD ve İtalya yapımı olan silahlar yerine Düzce’de Sarsılmaz tarafından üretilen tamamı yerli sistemler kullanılacak.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, son gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizde “Bir ordunun neredeyse tüm temel ihtiyaçlarını üretebilecek kabiliyete sahibiz. Son yıllarda devletimizin desteğiyle savunma sanayisindeki gelişmeleri yönlendiren baş aktörlerden biri olduk” dedi. Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz ise “Bugün Avrupa’nın en büyük silah üretim tesisine sahibiz. 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. En büyük alıcılarımızdan biri de dünyanın en rekabetçi pazarı durumundaki ABD” ifadesini kullandı.”



ÖNE ÇIKAN VİDEO