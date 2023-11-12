ABD ne yaptıysa İsrail de onu yapıyor

“Seminole Savaşları” da ABD’nin kanlı tarihinin iç yüzünü ortaya koyan ve birbiriyle hiçbir şekilde denk olmayan iki gücün karşı karşıya geldiği ve büyük bir soykırımın yaşandığı savaşlardan biridir.

Bu savaş tarihe “Büyük Kızılderili Soykırımı” olarak geçmesi gerekirken, her nasılsa günümüzde ABD’nin foklorik bir meselesi haline getirilebilmiştir. Bu soykırım aynı zamanda ABD’de eğitim görmüş olan ve dünyayı “Holokost” yani “Yahudi Soykırımı” ile aldatan İsrail’in Filistinlilere uygulamakta olduğu işgal, ilhak ve soykırım planlarıyla da bire bir örtüşmektedir. İsrail’in uyguladığı Filistin soykırımı ise ABD’nin XIX. Yüzyıldan günümüze yansıyan soykırım suçunun güncel bir versiyonunu oluşturmaktadır.