  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD ne yaptıysa İsrail de onu yapıyor
Gündem

ABD ne yaptıysa İsrail de onu yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-12 14:49:00 - 2023-11-12 15:00:20

Batılı işgalci, hırsız katiller 200 yıl boyunca Amerika kıtasını Tıpkı İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı gibi sistematik olarak yok etti, soykırımı tamamladı ve Kuzey Amerika'yı işgal etti.

“Seminole Savaşları” da ABD’nin kanlı tarihinin iç yüzünü ortaya koyan ve birbiriyle hiçbir şekilde denk olmayan iki gücün karşı karşıya geldiği ve büyük bir soykırımın yaşandığı savaşlardan biridir.

Bu savaş tarihe “Büyük Kızılderili Soykırımı” olarak geçmesi gerekirken, her nasılsa günümüzde ABD’nin foklorik bir meselesi haline getirilebilmiştir. Bu soykırım aynı zamanda ABD’de eğitim görmüş olan ve dünyayı “Holokost” yani “Yahudi Soykırımı” ile aldatan İsrail’in Filistinlilere uygulamakta olduğu işgal, ilhak ve soykırım planlarıyla da bire bir örtüşmektedir. İsrail’in uyguladığı Filistin soykırımı ise ABD’nin XIX. Yüzyıldan günümüze yansıyan soykırım suçunun güncel bir versiyonunu oluşturmaktadır.

'Soykırıma ateşkes veto edilemez'
'Soykırıma ateşkes veto edilemez'

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Soykırıma ateşkes veto edilemez'

Suudiler soykırımcı İsrail ile hala 'normalleşmek' istiyor!
Suudiler soykırımcı İsrail ile hala 'normalleşmek' istiyor!

Dünya

Suudiler soykırımcı İsrail ile hala 'normalleşmek' istiyor!

Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Gündem

Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi
İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

Gündem

İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

Günde 4 saat soykırıma ara! Öldürmekten yoruldular
Günde 4 saat soykırıma ara! Öldürmekten yoruldular

Gündem

Günde 4 saat soykırıma ara! Öldürmekten yoruldular

Avrupa Parlamentosu'nda vicdanlı biri var: Sizin de yaptığınız bir soykırımdır
Avrupa Parlamentosu'nda vicdanlı biri var: Sizin de yaptığınız bir soykırımdır

Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda vicdanlı biri var: Sizin de yaptığınız bir soykırımdır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23