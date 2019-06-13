ABD medyası Siyonizm’in kıskacında! Siyonistler, NYT’yi bir karikatürle teslim aldı

Amerika başta olmak üzere tüm dünyayı para gücüyle idare eden Yahudi lobisi, medyayı nasıl idare ettiğini bir kez daha gösterdi. ABD gazetesi New York Times’ı (NYT) “Netanyahu’yu Trump’ı peşinden sürükleyen ‘rehber köpek’ karikatürü nedeniyle baskıya alan Siyonistler, gazeteye fatura ödetti. Gazete, 2 karikatüristi kovdu, karikatür yayınını yasakladı.

Sözde basın özgürlüğünden dem vurup, her fırsatta Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını savunan Amerikalılar ve Siyonistler, bir karikatür yüzünden bir gazeteyi nasıl baskı altına aldığını tüm dünyaya gösterdi...

Siyonist lobiden aylardır büyük baskılar alan New York Times (NYT) gazetesi, Netanyahu’yu Trump’ı peşinden sürükleyen ‘rehber köpek’ gibi resmeden karikatürün ardından, artık uluslararası baskısında siyasi karikatür yayımlamayacağını duyurdu. NYT’nin haberinde, iki ay önce uluslararası baskısında yayımlanan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu ABD Başkanı Donald Trump’ı peşinden sürükleyen “rehber köpek” gibi resmeden karikatürün ardından, artık gazetenin uluslararası edisyonunda siyasi içerikli karikatürlerin yayımlanmaması kararı alındığı bildirildi.

Haberde ayrıca, uluslararası baskıda görev alan bir editör ile iki karikatüristin de sözleşmesinin sonlandırıldığı ve işlerine son verildiği belirtildi.

Karikatürist eleştirdi

NYT sayfa editörü James Bennet, Patrick Chappatte ve Heng Kim Song isimli karikatüristlere bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için “minnettar olduklarını ve (çalışmalarıyla) gurur duyduklarını” belirterek, bir yılı aşkın süredir, günlük siyasi karikatürlere son vererek gazetenin yerel yayını ile uluslararası baskısını aynı çizgiye getirmeyi düşündüklerini ve 1 Temmuz itibariyle siyasi içerikli karikatürlerin uluslararası baskıda yer almayacağını ifade etti. Görevine son verilen Chappatte, internet sayfasından yaptığı açıklamada, “Kendisinin çizmediği bir karikatürün ardından yıllardır verdiği emeğin yok sayıldığını, bu tarz bir olayın dünyanın en iyi gazetesinde olmaması gerektiğini” belirterek gazete yönetimini eleştirdi.

Karikatür krizi

Amerikan NYT gazetesinin nisan ayındaki bir baskısında yayımlanan bir karikatürde, Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı peşinden sürükleyen bir “rehber köpek” olarak tasvir edilmişti. Karikatürün yayımlanmasının ardından Siyonistler karikatürü “antisemitik” olduğunu iddia edip NYT’ye tepki göstermişti. Gazete, özür açıklaması yapıp “Bu görsel çirkindi ve yayınlanması yanlış bir karardı” ifadesini kullandı.