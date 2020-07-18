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Siyaset

ABD medyası böyle duyurdu: Türkiye bu güce ulaştı

ABD menşeli Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdüğünü kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:55:00 -
ABD medyası böyle duyurdu: Türkiye bu güce ulaştı

ABD merkezli Bloomberg'de, Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel bir güç olması için Batı'ya meydan okuyor” başlığıyla çarpıcı bir yazı yayımlandı. Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdüğü ifadeleri dikkat çekti.

Bloombergi, “Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel bir güç olması için Batı’ya meydan okuyor” başlığıyla bir yazı yayımladı.

Yazıda, “Erdoğan’ın Ayasofya’yı ibadete yeniden açması, Türkiye’nin küresel sahnede Müslüman güç olarak rolünü yeniden kurma misyonunun taç sembolü olacak” denildi.

Başkan Erdoğan’ın, ülkesini uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdüğü belirtilerek şunlar kaydedildi: "Libya’da Türk müdahalesi, BM tarafından onaylanan bir hükümeti kurtardı. AB açısından, Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa’ya akışına karşı bir tampon olarak rolü, Doğu Akdeniz’deki gaz araştırmaları üzerinde ticari yaptırımlar uygulanmasını çok riskli hale getirdi. Gerçek şu ki AB, Türkiye söz konusu olduğunda dişsiz bir aslan. Ve Erdoğan bunu epeydir anlamış durumda."

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ab de akıl olsa Turkiyeyi hemen birliğe alır ve dünyanın 3. büyüğü olur herkesede meydan okur ama fanatızm gözlerini kör etmiş.
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vedat uşaklıgil ataseven

AYASOFYA TURNUSOL KAGIDI GİBİDİR. MUNAFIK İLE MUSLUMANI HEMEN AYIRIR..
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