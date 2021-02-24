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Dünya ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın
Dünya

ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Blinken, Mısır'ın Rusya'dan alacağı Su-35 uçaklarına ilişkin "Kaygılıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 01:43:00 -
ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

"SU-35 alma ihtimalinden endişeliyiz"

Görüşmede başta terörle mücadele olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ve bölgesel konuların ele alındığını belirtilen açıklamada, "Bakan, ABD ile Mısır ikili ilişkilerinin merkezinde olacağına vurgu yaptığı Mısır'daki insan hakları konusuna ve Mısır'ın Rusya'dan Su-35 alma ihtimaline ilişkin kaygılarını gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.

Libya'yı da konuştular

Açıklamada, iki bakanın aynı zamanda Libya konusunu da ele aldıkları aktarıldı.

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