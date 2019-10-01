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ABD Kongresi ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatını 'Ukrayna' konusunda ifadeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi "Ukrayna görüşmesi" için ayrı ayrı ifadeye çağırdı.

01 Ekim 2019 Salı 07:16
ABD Kongresi ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatını 'Ukrayna' konusunda ifadeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi, BaşkanDonald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, "Ukrayna görüşmesi" konusunda ifadeye çağırdı.

Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, Giuliani için ayrı ayrı ifade çağrısında bulundu.

Çağrıda, Guliani'nin Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Trump'ın Ukrayna'dan "Demokrat Joe Biden ve ailesini soruşturmalarını istediği" iddia edilen telefon görüşmesi hakkında bilgi vermesi istendi.

Giuliani'nin kendisinden istenen belgeleri, 15 Ekim'e kadar ilgili makamlara teslim etmesi gerektiği de belirtildi.

Trump'tan "Muhbirin kimliğini bulmaya çalışıyoruz" açıklaması

Trump ise yeni Çalışma Bakanı Eugene Scalia'nın Beyaz Saray'daki yemin töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisi hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesiyle ilgili muhbir raporunda yanlış bilgilerin bulunduğunu savunan Trump, "Muhbirin kimliğini bulmaya çalışıyoruz." dedi.

New York Times'dan yeni iddia

Öte yandan The New York Times gazetesi, konuyla ilgili iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediğini iddia etti.

İddiaya göre, Trump, Morrison'dan Rusya soruşturmasının yeniden gözden geçirilmesi ve bu soruşturmayı itibarsızlaştırma konusunda Avustralya'nın ABD Adalet Bakanı William Barr'dan yardım etmesini istedi.

Trump hakkında azil soruşturması

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 20 Eylül Cuma günü yaptığı haberinde, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmede Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunarak, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 07:16
  1. ABD Temsilciler Meclisi
  2. Rudy Giuliani
  3. Ukrayna görüşmesi
  4. Donald Trump
  5. Anadolu Ajansı

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