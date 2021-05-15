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Dünya ABD Kongre üyesi Tlaib İsrail'in amacını açıkladı
Dünya

ABD Kongre üyesi Tlaib İsrail'in amacını açıkladı

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Tlaib, İsrail'in medyayı hedef almasına ilişkin yaptığı açıklamada, amacın işlenen savaş suçlarının görülmesini engellemek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 21:25:00 -
ABD Kongre üyesi Tlaib İsrail'in amacını açıkladı

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi ve Başbakan Benyamin Netanyahu'yu "ırkçılıkla" suçladı.

Filistin asıllı Demokrat vekil Tlaib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak dünyanın, İsrail'in ırkçı yöneticisi Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarını görmesini engellemek istiyor" ifadesini kullandı.

Tlaib, "Öyle ki dünya bebeklerin, çocukların ve ebeveynlerinin öldürülmesini görmesin. Öyle ki dünya Filistinlilerin katledildiğini görmesin" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

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