ABD, Kadınlar Dünya Kupası’nda finalde 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda ABD, yarı final karşılaşmasında İngiltere’yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda ABD, yarı final karşılaşmasında İngiltere’yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bu yıl Fransa’da 8.’si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere, Park Olympique Lyonnais’da karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10. dakikasında ABD, Christen Press’in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere adına 19. dakikada Ellen White sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 31. dakikada ise Alex Morgan’ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaptı. İngiltere’de 84. dakikada Steph Houghton penaltıdan yararlanamazken, 86. dakikada ise Millie Bright kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABD, finale yükselen ilk takım oldu.

Amerikalıların finaldeki rakibi yarın oynanacak Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.