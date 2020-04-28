ABD kabul etti: Sivilleri öldürdük

ABD ordusu Somali'de düzenledikleri bir hava saldırısında sivillerin öldürüldüğünü kabul etti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) 27 Nisan tarihinde yaptığı açıklamayla, bir yıldan uzun süre önce Somali'de düzenlediği bir hava saldırısında sivillerin öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, 23 Şubat 2019 tarihinde, Somali'nin güneyindeki Kunyo Barrov'da düzenlenen saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiği, üç sivilin de yaralandığı belirtildi. Söz konusu saldırıda iki Eş Şebab üyesinin de öldürüldüğü öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, ABD'nin düzenlediği bu saldırıdan kısa bir süre sonra, saldırıda sivillerin öldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Saldırıda bir bebeğin ve babasının katledildiği açığa çıkmıştı.

ABD ordusu, saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, saldırıda hiçbir sivilin zarar görmediğini iddia etmişti. Yayınlanan son açıklamayla ABD ordusu kendi açıklamasının gerçeği yansıtmadığını netleştirmiş oldu.

ABD'nin şimdiye kadar Somali'de düzenlediği saldırılarda "yanlışlıkla öldürdüğü" sivillerin sayısı, resmi açıklamalara göre yalnızca 4. Ancak gerçekte bu sayının çok daha fazla olduğu ve ABD'nin sivil kayıpları gizlemeye çalıştığı biliniyor.

ABD saldırıları artıyor

ABD, Donald Trump'ın göreve başladığı tarihten itibaren Somali'de hava saldırılarına hız vermiş durumda.

Uluslararası Af Örgütü, son dört yıl içerisinde ABD'nin insanlı ve insansız hava araçlarının Somali'de düzenlediği hava saldırılarını yüzlerle ifade ediyor.

Bu saldırılarda ABD, hiçbir sivilin ölmediğini iddia ediyor olsa da, bağımsız insan hakları kuruluşları ve yerel kaynaklar saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü belirtiyor.

ABD, 2020 yılı içerisinde Somali'de 40'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

ABD'nin bölgedeki birçok saldırıda da Eş Şebab bahanesiyle sivilleri vurduğu ve sivil ölümlerini inkar ettiği biliniyor. (mepanews)