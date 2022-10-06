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Dünya ABD istihbaratı Rusya'nın iddiasını doğruladı
Dünya

ABD istihbaratı Rusya'nın iddiasını doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbaratı, Ukrayna hükümetinin, Vladimir Putin’e yakın isimlerden Alexandre Dugin’in kızı olan Daria Dugina'yı öldüren bomba yüklü araç saldırısına izin verdiğini doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 03:35:00 -
ABD istihbaratı Rusya'nın iddiasını doğruladı

Yetkililer, ABD'nin istihbarat veya başka bir şekilde yardım sağlayarak saldırıda yer almadığını söyledi.

New York Times’ın haberinde aktarılanlara göre Amerikalı yetkililer, operasyondan önceden haberdar olmadıklarını ve kendilerine danışılsaydı suikasta karşı çıkacaklarını da söylediler. Daha sonra Amerikalı yetkililer, Ukraynalı yetkilileri suikast konusunda uyardıklarını dile getirdi. ABD yetkilileri, saldırıdan sonra "Bu çok kötü oldu, yanlış" ifadelerini kullandı.

Haberde "Sembolik isimlere suikastın, savaş alanına etkisi yok. Ama Rusya, Ukrayna yetkililerine yönelik suikastlar ile cevap verebilir. ABD yetkilileri, Ukrayna'nın, Rusya topraklarındaki gizli operasyonları hakkında şeffaf olmadıkları için çok öfkeli" bilgileri verildi.

Ukrayna, saldırının hemen ardından cinayetle ilgisi olduğunu reddetmişti. Rusya tarafı ise suikastın Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Böylelikle ABD istihbaratı da Rusya’yı doğrulamış oldu.

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