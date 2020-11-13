  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor
Aktüel

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:26:43 -
ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor

WASHINGTON (AA) - ABD Kara Kuvvetlerinin, İsrail’den alınan Demir Kubbe Hava Savunma Sistemlerinin Teksas eyaletindeki Fort Bliss Üssü'nde test etmek üzere aktifleştirdiği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kara Kuvvetleri, bugün Teksas'taki Fort Bliss Üssü'nde konuşlu iki Demir Kubbe hava savunma bataryasını test etmek, değerlendirmek ve Kara Kuvvetlerinin mevcut hava ve füze savunma sistemlerine entegre etmek üzere aktif hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Sistemleri konuşlandırma sürecinin 16 Kasım'a kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bu Demir Kubbe sistemleri Kara Kuvvetlerine, kritik sabit ve yarı sabit üsleri çeşitli hava ve füze tehditlerine karşı geçici olarak seyir füzesi savunma kabiliyetini sağlayacaktır. Bu geçici konuşlandırma gelecekteki konuşlandırma kararları için bir öncül teşkil edecek, önemli test, değerlendirme ve entegrasyon faaliyetlerine katkı sağlayacaktır." denildi.

Açıklamada, test süreçlerinden sonra ilk bataryalar Kara Kuvvetlerine teslim edildikten sonra bunların Kara Kuvvetleri Entegre Harp Komuta Sistemine ekleneceği, Demir Kubbe sistemleri operasyonel hale geldikten sonra Kara Kuvvetlerinin, bunların nihai olarak nereye konuşlandırılacağına karar vereceği kaydedildi.

Söz konusu iki batarya eylül ayında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da katıldığı "sembolik etkinliğin" ardından ABD'ye teslim edilmişti.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin
Ekonomi

Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin

Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, altının gram fiyatının 2021'in ilk 6 ayı içerisinde 550 TL seviyelerinde seyredeceğini, ..
İP’i yırtacak görüntüler ortaya çıktı! İbrahim Kaboğlu'nun sözleri Meral Akşener'i ele verdi
Gündem

İP’i yırtacak görüntüler ortaya çıktı! İbrahim Kaboğlu'nun sözleri Meral Akşener'i ele verdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’nin CHP, HDP ve Saadet Partisi'yle birlikte bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığını..
Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok
Gündem

Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Google'a kesilen ceza ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay