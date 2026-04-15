ABD-İran müzakeresi Türkiye'ye yaradı: CDS'te sert düşüş

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin iyimserlikler risk algısının azalmasına katkı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 gün içinde Pakistan’da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi. Trump’ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda da “(Savaş) sanırım bitmeye çok yakın" ifadesini kullanması söz konusu iyimserliği artırdı.

İki ülkenin kısa sürede bir anlaşma sağlayabileceğine dair beklentilerle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, küresel çapta enflasyon endişelerinin de bir miktar azalmasını sağladı.

Savaşın yakın zamanda sona erebileceğine dair yeşeren umutlar, başta ABD Merkez Bankasının (Fed) olası “şahin” adımlarına yönelik endişelerin ortadan kalkması ve doların güç kaybetmesiyle tahvil piyasalarında talebi artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yıl sonuna kadar temkinli duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken küresel tahvil piyasalarında görülen alıcılı seyirle birlikte borçlanma maliyetleri de gerileme eğilimine girdi.

Bu gelişmelerle dün ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan düşüşle yüzde 4,26’ya inerken yeni günde de yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Ülkenin 5 yıllık tahvil getirisi de yüzde 3,8710’a gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

İyimserlik etkisi

Bloomberg HT'nin haberine göre, uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerileme ve jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentilerle Türkiye'nin CDS'i de düşüşe geçti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, ABD-İran görüşmelerinin başlamasıyla birlikte 230,4 baz puana inerek 27 Şubat'tan beri en düşük seviyesine geriledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 baz puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i mart ayında 327 baz puana kadar çıkmıştı. Böylece bu süreçte 100 baz puana yakın bir düşüş gerçekleşmiş oldu.