Trump’ın ablukası işe yaramadı: Hürmüz’de gemi trafiği sürüyor Manevi boşluk gençleri canavarlaştırıyor Motorine zam geldi: Brent petroldeki yükseliş pompaya yansıdı İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var İran’ın bir kolu daha kesilecek mi? ABD-İsrail-Lübnan anlaştı! CHP'den bir istifa daha: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ayrıldı Macaristan seçimleri Muhalefeti çok sevindirdi! Karahasanoğlu’ndan "Orban-İmamoğlu" kıyaslaması CHP kendi seçmenini İzmir'de sırtından vurdu! Erdoğan’ın başkanlığı meşru mu? İdris Günaydın’dan liderlik ve inanç istismarı yorumu Petrol fiyatlarında diplomasi dopingi: Piyasalar nefes alıyor
Ekonomi ABD-İran müzakeresi Türkiye'ye yaradı: CDS'te sert düşüş
Ekonomi

ABD-İran müzakeresi Türkiye'ye yaradı: CDS'te sert düşüş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD-İran müzakeresi Türkiye'ye yaradı: CDS'te sert düşüş

Müzakerelere ilişkin iyimserlikle Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 230 baz puana gerileyerek yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesine indi. Mart ayında 327 baz puana kadar çıkan risk primi böylece yaklaşık 100 baz puan düşmüş oldu.

Müzakerelere ilişkin iyimserlikle Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 230 baz puana gerileyerek yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesine indi. Mart ayında 327 baz puana kadar çıkan risk primi böylece yaklaşık 100 baz puan düşmüş oldu.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin iyimserlikler risk algısının azalmasına katkı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 gün içinde Pakistan’da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi. Trump’ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda da “(Savaş) sanırım bitmeye çok yakın" ifadesini kullanması söz konusu iyimserliği artırdı.

 

İki ülkenin kısa sürede bir anlaşma sağlayabileceğine dair beklentilerle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, küresel çapta enflasyon endişelerinin de bir miktar azalmasını sağladı.

Savaşın yakın zamanda sona erebileceğine dair yeşeren umutlar, başta ABD Merkez Bankasının (Fed) olası “şahin” adımlarına yönelik endişelerin ortadan kalkması ve doların güç kaybetmesiyle tahvil piyasalarında talebi artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yıl sonuna kadar temkinli duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken küresel tahvil piyasalarında görülen alıcılı seyirle birlikte borçlanma maliyetleri de gerileme eğilimine girdi.

Bu gelişmelerle dün ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan düşüşle yüzde 4,26’ya inerken yeni günde de yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Ülkenin 5 yıllık tahvil getirisi de yüzde 3,8710’a gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

 

İyimserlik etkisi

Bloomberg HT'nin haberine göre, uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerileme ve jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentilerle Türkiye'nin CDS'i de düşüşe geçti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, ABD-İran görüşmelerinin başlamasıyla birlikte 230,4 baz puana inerek 27 Şubat'tan beri en düşük seviyesine geriledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 baz puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i mart ayında 327 baz puana kadar çıkmıştı. Böylece bu süreçte 100 baz puana yakın bir düşüş gerçekleşmiş oldu.

Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha!
Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha!

Ekonomi

Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha!

ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak
ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak

Ekonomi

ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak

