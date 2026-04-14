ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırma kararı alarak yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimi üzerinde azami baskıyı sürdürmek amacıyla Ekonomik Öfke operasyonu kapsamında kararlı adımlar atıldığı bildirildi.

'İKİNCİL YAPTIRIMLAR UYGULAMAYA HAZIRIZ'

Küresel finansal kurumlara yönelik net uyarılarda bulunulan açıklamada, Bakanlığın elindeki tüm araç ve yetkileri sonuna kadar kullandığı vurgulandı.

İran'ın faaliyetlerine destek veren kuruluşların hedef alınacağının altını çizen Bakanlık, konuya "Finansal kurumlar, Bakanlığın mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığını ve İran'ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finansal kurumlara karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu bilmelidir." sözleriyle işaret etti.

İRAN PETROLÜNE TANINAN KISA VADELİ YETKİ YENİLENMEYECEK

Açıklamada, uluslararası sularda bekleyen İran petrolünün durumuna da değinildi. Söz konusu petrolün satışına ilişkin tanınan muafiyetin kaldırılacağını belirten yetkililer, "Halihazırda denizde mahsur kalmış İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli yetki, birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecektir." ifadelerini kullandı.