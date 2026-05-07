ABD-Irak ilişkilerinde kritik temas

Irak'ta başbakan adayı Ali el Zeydi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki "Stratejik Çerçeve Anlaşması" kapsamında askeri koordinasyonun güçlendirileceğini duyurdu.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali el Zeydi, ABD yönetimiyle yürüttüğü diplomatik temasların detaylarını paylaştı.

El Zeydi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve stratejik bağların geleceğini ele aldıklarını duyurdu.

"Özel ilişki" vurgusu

X hesabı üzerinden açıklama yapan El Zeydi, Hegseth’in kendisini yeni hükümeti kurma görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirtti. Görüşmenin odağında, Irak ve ABD arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması’nın yer aldığını ifade eden El Zeydi, “Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkinin özel doğası teyit edildi. Irak Silahlı Kuvvetleri’nin yeteneklerini geliştirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla eğitim alanındaki iş birliğinin yeniden aktive edilmesinin önemi vurgulandı” dedi.

Maliki’ye karşı Trump’ın "El Zeydi" tercihi

Irak’taki iktidar koalisyonu tarafından aday gösterilen El Zeydi’nin yükselişi, Bağdat’taki siyasi manevraların merkezinde yer alıyor. Eski Başbakan Nuri el Maliki’nin en güçlü aday olarak görüldüğü süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Maliki göreve gelirse tüm desteği keserim" tehdidi dengeleri değiştirdi.

El Zeydi, Hegseth’in ardından Başkan Trump’tan da bir tebrik telefonu alarak Washington’ın desteğini arkasına almış oldu.

Askeri koordinasyonda yeni dönem

Hegseth ve El Zeydi arasındaki görüşme, bölgede İran ile yaşanan gerilimlerin ve Hürmüz Boğazı krizinin gölgesinde gerçekleşti. ABD’nin Irak ordusuna yönelik eğitim faaliyetlerini artırma kararı, Bağdat’ın güvenlik kapasitesini tahkim etme ve bölgedeki Amerikan varlığını stratejik bir zeminde koruma çabası olarak değerlendiriliyor.

Ali el Zeydi’nin kuracağı hükümetin, önümüzdeki günlerde parlamentodan güvenoyu alarak resmi olarak göreve başlaması bekleniyor.

