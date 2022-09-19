ABD ile Taliban arasında takas

ABD ile Taliban arasında yaşanan gelişmelerin sonucunda mahkum takası yapıldı. Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi tarafından başkent Kabil'de yapılan açıklamada, takasın ABD'li mühendis Mark Frerichs ile Bashir Noorzai arasında Kabil Havalimanı'nda gerçekleştiği belirtilirken, "Afganistan İslam Emirliği, ABD ile tüm sorunları müzakere ile çözmeye hazır" denildi.

ABD ordusunda da görev yapmış olan Frerichs, Afganistan'daki bir görev esnasında 2020'de kaçırılmıştı. ABD'li yetkililer, bu davanın Taliban hükümetinin meşruiyetine karşı görüşlerini etkilediğini söylemişti.

Noorzai ise, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunmuş ve 2005 yılında federal mahkeme tarafından müebbet hapse çarptırılmıştı