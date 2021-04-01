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Dünya ABD ile Rusya arasında sıcak temas! Ayrıntılar gizli tutulacak
Dünya

ABD ile Rusya arasında sıcak temas! Ayrıntılar gizli tutulacak

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasında görüşme gerçekleştirildi. Açıklamada, iki komutanın görüşmeye dair ayrıntıları gizli tutmayı kabul ettikleri de kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:36:00 -
ABD ile Rusya arasında sıcak temas! Ayrıntılar gizli tutulacak

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan kritik görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Organaral Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı General Gerasimov'un "kaygı uyandıran konularda" karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Açıklamada, iki komutanın görüşmeye dair ayrıntıları gizli tutmayı kabul ettikleri de kaydedildi.

"Ukrayna, Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik rol oynuyor"

TRT Haber'in haberine göre, Orgeneral Milley'in Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Khomchak ile görüşmesinde konu, Doğu Avrupa'daki güvenlik meselesiydi.

Açıklamada, NATO üyesi olmayan Ukrayna'nın önemli bir ortak olduğu belirtildi. Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynadığı ifade edildi.

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